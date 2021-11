Polícia apreende materiais de adolescente que planejava atacar escola

Em busca na casa do adolescente de 15 anos, polícia encontrou armas brancas, uma besta, munição, máscaras, material explosivo e um monóculo

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS) cumpriu, nesta quinta-feira (11/11), mandado de busca e apreensão na casa de um adolescente de 15 anos que planejava um ataque a uma escola no município de Dom Pedrito (RS).