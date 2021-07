Polícia apreende adolescente envolvido em homicídio e confrontos armados em Cariacica 

Um adolescente de 16 anos foi apreendido, nesta segunda-feira (12), por policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, no bairro Campo Verde, em Cariacica. O adolescente é investigado em um homicídio que ocorreu no dia 21 de outubro do ano passado, no mesmo local.

A operação policial teve como objetivo efetuar o cumprimento de dois mandados judiciais de busca e apreensão domiciliar, bem como um mandado de busca e apreensão de adolescente, todos expedidos pela 2ª Vara da Infância e da Juventude de Cariacica.



Segundo o titular da DHPP de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour, o adolescente apreendido nesta segunda-feira (12) e um segundo adolescente de 17 anos (morto no dia 12 de junho, em Viana), foram responsáveis por assassinar a tiros Emerson de Almeida Zanon, de 20 anos, no dia 21 de outubro do ano passado, no bairro Campo Verde, em Cariacica.



“No bairro Campo Verde, existem dois grupos criminosos e esses vivem em constante disputa territorial. O grupo que os dois adolescentes fazem parte acreditava que a vítima estaria passando informações para o grupo rival. No dia do crime, os adolescentes armaram uma emboscada para matar a vítima por este motivo”, disse o delegado.

De acordo com as investigações, os adolescentes eram conhecidos da vítima. “O adolescente de 17 anos entrou na residência e chamou a vítima pela janela. Já o adolescente de 16 anos, apreendido nessa segunda, teria ficado do lado de fora da casa escondido atrás de um poste. A vítima estava no quarto e foi chamada pelo primeiro adolescente para conversar do lado de fora da casa, e quando saiu do portão o outro adolescente a executou a tiros”, explicou Khaddour.

O delegado destacou que o adolescente de 16 anos, apreendido nesta segunda-feira (12), também é apontado e investigado por estar diretamente envolvido nos constantes confrontos armados, registrados neste ano, e ocorridos nos bairros Campo Verde e Santo Antônio, ambos situados no município de Cariacica.

O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado por motivo torpe e por emboscada. Após os procedimentos de praxe, o adolescente foi apresentado no Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), ficando à disposição da Justiça.

