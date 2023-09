Polícia apreende 46,8 mil litros de cerveja em caminhão-baú no Norte do ES

Bebida saiu do Piauí e seria entregue em Vitória. A carga estava sem nota fiscal e foi apreendida pela PRF

Cerca de 47 mil litros de cerveja sem nota fiscal foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Linhares, Norte do Espírito Santo, na noite do último domingo (17).

A apreensão aconteceu por volta de 22h, na BR-101, quando os policiais abordaram um caminhão com placa de Santa Catarina. No veículo, estava um reboque tipo baú, com emplacamento do mesmo estado.

Os policiais interrogaram o motorista do caminhão, um homem de 42 anos, sobre documentação e destino da carga. De início, o caminhoneiro disse que o destino final seria Minas Gerais e, uma vez lá, os responsáveis pelo recebimento estariam com a nota fiscal.

No entanto, logo depois o homem mudou a versão e acabou confessando aos policiais que o caminhão teria saído de Teresina, no Piauí, e que o destino da carga era Vitória, no Espírito Santo. A nota fiscal não existia.

Ao revistar o baú, os policiais encontraram 8.250 caixas com 99 mil latas de 473 ml da bebida, totalizando 46.827 litros de cerveja.

A PRF acionou a Secretaria de Estado Fazenda (Sefaz) para os procedimentos legais. Toda a carga apreendida foi encaminhada à Receita Estadual.