Polícia analisa se avô e outro tio também estupraram menina grávida no ES

Policiais civis da Delegacia de São Mateus (ES) prenderam na madrugada desta terça-feira em Betim, região de Belo Horizonte em Minas Gerais o homem de 34 anos acusado de estuprar e engravidar a sobrinha de dez anos. Os estupros aconteciam desde que a criança tinha seis anos de idade. Ela mora com a avó no balneário de Guriri, litoral norte do Espírito Santo.

O delegado Eduardo Malacarne, da Polícia Civil que acompanha o caso desde o seu início dia sete de agosto quando foi denunciado, foi quem comandou as buscas ao acusado do estupro que antes de ser preso em Betim, Minas Gerais, passou pelo interior da Bahia.

Enquanto a Polícia Civil comemora – O governador Renato Casagrande fez elogios à atuação da polícia nas investigações logo cedo pelas redes sociais – deve chegar a São Mateus com o acusado a qualquer momento. A expectativas gira em torno da reação dos moradores da cidade com achegada do acusado.

A prisão acontece horas depois que a menina passou por um aborto autorizado pela Justiça Capixaba em um hospital especializado em Pernambuco, para interromper a gravide. A cirurgia foi sucesso e a menina deve receber alta e retornar ainda nesta terça-feira para a cidade de São Mateus.

O acusado é conhecido como Bicudo e está respondendo a processo por tráfico de drogas, mas se encontrava em regime semiaberto.

O Governador Renato Casagrande confirmou a informação manhã desta terça-feira.

VÍDEO: