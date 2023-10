Polícia Ambiental recebe alunos do 3º ano na sede do Batalhão

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental recebeu, nessa segunda-feira (16), os alunos do 3º ano da escola EEEFM Sizenando Pechincha. A turma visitou a sede do batalhão, localizada na APA lagoa Jacunem, em Barcelona, para uma tarde de muito conhecimento.

O objetivo da visita visou a observação do meio ambiente natural, tendo em vista que a sede do batalhão é situada dentro de uma área de preservação ambiental do município de Serra. Além de realizarem a observação do local, puderam conhecer um pouco do serviço policial ambiental.

Foram realizadas palestras, exposição de animais taxidermizados, apresentação de vídeos e rodas de conversa para tirar dúvidas acerca da palestra.

A ação ocorreu no período vespertino e contou com a participação de 56 alunos, além do corpo docente.

