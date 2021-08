Polícia Ambiental constata 33 animais em situação de maus tratos em bairro de Serra

No último domingo (15), uma equipe de militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental constataram animais em situação de maus tratos no bairro Chácara Parreiral em Serra, após receberem uma denúncia anônima. No local foram encontrados 24 gatos e nove cachorros, sendo encontrado um morto.

A ação contou com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente da Serra, de uma médica veterinária e uma guarnição do 6º Batalhão.

Os animais foram encaminhados a uma clínica veterinária, onde foram prestados todos os atendimentos médicos necessários. Uma pessoa foi conduzida à 3º Delegacia Regional de Serra e entregue.

O major Luchi, respondendo pelo comando do Batalhão de Polícia Ambiental, adverte que manter cães e gatos em situação de maus tratos é crime e está previsto no Art 32 da Lei de Crimes Ambientais com pena de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda. Informa ainda que a pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorrer morte do animal.

