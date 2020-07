Policia ambiental apreende redes de emalhar na foz do rio doce em Regência Linhares

.

Nesta terça-feira (14), militares da 2ª CIA do Batalhão de Polícia Militar Ambiental realizaram patrulhamento embarcado na Foz do Rio Doce, situada no Distrito de Regência, município de Linhares/ES. Durante a fiscalização, a equipe localizou e apreendeu 13 (treze) redes de emalhar que, somadas, contabilizaram aproximadamente 1900 (mil e novecentos) metros lineares, além de 02 (duas) âncoras de ferro.

As redes estavam armadas na zona de confluência do Rio Doce, infringindo a Portaria SUDEPE nº 681, de 28 de dezembro de 1967, a qual proíbe colocar artes de pesca fixas ou flutuantes nas zonas de confluência de rios, lagoas e corredeiras, e Art. 34 da lei 9605/98 (“Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente”).Os militares realizaram buscas na região, porém os responsáveis pelas redes não foram localizados.

O material apreendido foi encaminhado para a 16º Delegacia Regional de Linhares.

