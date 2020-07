Polícia alemã faz buscas ligadas ao caso Madeleine; entenda

Reprodução/Facebook A menina britânica desapareceu há 13 anos durante viagem da família a Portugal.

Na manhã desta terça-feira (28), a polícia alemã realizou buscas em um canteiro perto da cidade de Hanôver, na Alemanha. A ação está ligada às investigações do caso de Madeleine McCann , que desapareceu aos 3 anos em Portugal, em 2007.

Durante a busca, foram utilizados cães farejadores, pás e uma escavadeira, segundo informações do UOL . O principal suspeito do desaparecimento de McCann, conhecido como Christian B. , teria morado na região de Hanôver. Atualmente, ele está detido em uma prisão no norte da Alemanha por envolvimento em outro crime.

Caso seja bem sucedida, a busca apoiaria a tese de que Madeleine está morta . A Promotoria de Brunswick já declarou que existem “fatos concretos” que sustentam essa hipótese, mas ainda não há nenhuma “evidência forense”.