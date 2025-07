Poliana Rocha se declara a Leonardo em aniversario de 62 anos do cantor: ‘Te amo’

O cantor Leonardo celebrou seus 62 anos nesta sexta-feira (25), ao lado da esposa, Poliana Rocha, durante um passeio de barco em Sandy Island, uma ilha exclusiva em Anguilla, no Caribe. Poliana compartilhou momentos da comemoração nas redes sociais.

Já nas redes sociais, a esposa de Leonardo compartilhou divesos momentos ao lado do amado e se declarou. “Feliz aniversário, meu amor! Hoje é dia de celebrar a vida do homem que enche meus dias de risadas, leveza e amor. Seu jeito brincalhão, essa forma única de ver a vida com bom humor, é uma das coisas que mais me encantam em você.”, iniciou Poliana

“Amo como você transforma momentos simples em lembranças inesquecíveis, como consegue arrancar um sorriso meu mesmo quando o dia está difícil. Que Deus te abençoe com muita saúde, paz e sabedoria, e que essa sua alegria continue sendo nossa luz diária. Te amo demais, meu parceiro de vida e de risadas!” , declarou ela. Confira abaixo: