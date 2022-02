Poliana Rocha esbanja sensualidade com vestido colado e botas acima do joelho

Aos 45 anos, a esposa do cantor Leonardo roubou a cena na web ao compartilhar cliques de um ensaio fotográfico

Poliana Rocha não deixa a desejar quando o assunto é elegância e sensualidade!

Recentemente, a esposa de Leonardo apostou em um look cheio de ousadia ao posar para um ensaio fotográfico que chamou a atenção dos seus seguidores nas redes sociais.

Com um vestido marrom canelado marcando todas as suas curvas e botas bem justas acima do joelho, a influenciadora ainda arrematou a produção com um olhar penetrante.

Os fãs ficaram encantados e não puderam deixar de elogiar a sequência de cliques. “Simplesmente maravilhosa”, “Gataaa”, “Perfeita”, comentaram alguns.