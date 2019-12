Poliana Abritta aparece em foto com os filhos, o namorado e os enteados

Os cliques do Natal ainda estão rendendo pela web e prova disso é Poliana Abritta, apresentadora do “Fantástico”, que fez questão de deixar registrada a data em família no Instagram.

“Minha árvore de Natal tem forma de coração e é enorme, cheia de amor. A sua também?”, escreveu Poliana Abritta . No clique, a jornalista aparece ao lado do namorado, Chico Walcacer, dos três filhos dele, e dos trigêmeos Guido, Manuela e José, frutos de seu casamento com o arquiteto Glênio Carvalho.

Nos comentários, não faltaram elogios à família e, claro, ao registro publicado no Instagram . “Que timeee”, escreveu Fernanda Gentil. “Coisa mais linda! Família cheia de amor”, comentou Camila Bonfim, também jornalista sobre a postagem de Poliana Abritta .