Poliamor: Clara Aguilar revela que ela e o marido têm namorada

Luccas ficou muito conhecido nas redes sociais depois de viralizar o “Evoluiu Challenge”, no qual vários internautas mostravam o processo de uma make superproduzida com edições que tornavam o vídeo bastante dinâmico, tudo ao som da música “Evoluiu”. Com o sucesso, o maquiador lançou um curso que, recentemente, tem recebido algumas críticas.

Segundo o Instagram de fofoca Gossip do Dia, uma seguidora relata que a propaganda feita por Luccas dizia que os alunos do curso teriam contato com um profissional de maquiagem para tirarem as dúvidas e que ele estaria sempre presente – o que não teria acontecido. Os alunos estariam querendo cancelar a inscrição, mas a plataforma não admite cancelamento após sete dias.

Ao receber diversas reclamações, Luccas acabou se revoltando no grupo do curso e enviou áudios dizendo que os alunos precisam esperar, porque ele tinha outros compromissos, incluindo algumas lives.





Ainda segundo a postagem, o influencer devolveu o dinheiro de uma das alunas que estava criticando o curso e ainda disse que devolveu um valor a mais “porque a aluna deve estar precisando”. Os alunos estariam estudando a possibilidade de processar Luccas.