Polese quer central do Samu exclusiva para o norte e noroeste do ES

O deputado Lucas Polese (PL) quer descentralizar o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) estendendo o atendimento ao interior do estado. Para isso o parlamentar apresentou a Indicação 1.125/2025 solicitando à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) a criação de uma central de atendimento exclusiva para atender os pedidos de socorro nas regiões Norte e Noroeste capixabas.

Ele explica na justificativa da matéria que o Samu atualmente está concentrado na região da Grande Vitória e que a descentralização é necessária para ampliar o serviço.

A sugestão foi aprovada pelo Plenário da Ales e encaminhada ao governo do Estado. Diferente dos projetos de lei, que se tornam normas infraconstitucionais a serem cumpridas quando aprovados pelo Parlamento e sancionados pelo Executivo, as indicações se tratam de sugestões não impositivas aos Poderes e instituições no sentido de adotarem medidas solicitadas pelos deputados.

Fonte: POLÍTICA ES