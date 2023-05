Polese propõe comenda para agronegócio

O Projeto de Resolução (PR) 13/2023, de autoria do deputado Lucas Polese (PL), cria a Comenda do Mérito Legislativo Padre Simão Civalero para homenagear destaques do agronegócio capixaba. A honraria será destinada para iniciativas no âmbito da pesquisa e desenvolvimento, bem como na produção e inovação.

Polese afirma que Padre Simão Civalero é um dos grandes nomes do Espírito Santo no que se refere à cafeicultura. “No dia 13 de setembro de 1963, ele e 37 produtores fundaram a Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (Cooabriel), quatro meses após a emancipação do município. Ele foi eleito o primeiro presidente da instituição, atualmente uma das mais importantes e respeitadas cooperativas agropecuárias do país”, afirma.

“O padre incentivou a formação da cooperativa com um empenho pessoal na busca de soluções para as precárias condições dos produtores (…), além de grandes dificuldades com a venda do café — por poucas informações de mercado e baixos preços pagos pelos atravessadores — faltavam-lhes gêneros de primeira necessidade”, acrescentou.

O deputado enfatiza que até hoje a cooperativa preserva os mesmos valores de quando foi fundada pela comunidade católica, com ajuda do padre. “Ainda na década de 50, ele sensibilizava os produtores através de reuniões e cursos de cooperativismo, como forma de buscar solucionar as grandes dificuldades, sobretudo dos cafeicultores, que na época já detinham um grande parque cafeeiro da variedade arábica”, concluiu.

A proposta é que a comenda seja concedida em sessão solene, realizada na Assembleia Legislativa. O projeto será analisado pelas Comissões de Justiça, Agricultura e Finanças e pela Mesa Diretora.

Acompanhe a tramitação do PR 13/2023

Fonte: POLÍTICA ES