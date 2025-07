Polêmico cruzeiro do sexo vai zarpar de Barcelona: seis noites a partir de R$ 37 mil

O polêmico cruzeiro do sexo, que já desperta a reação de grupos conservadores, deve zarpar, de acordo com a programação, em 9 de junho de 2026.

Isso significa que você não pode revelar a identidade de ninguém nas festas sexuais a bordo e não deve assediar, abusar ou prejudicar ninguém. A empresa reforçou o “pacto do consentimento”. Todos os passageiros precisarão assinar os formulários de consentimento, demonstrando as atividades com as quais estão de acordo, especialmente nas “salas de jogos”, onde a realização de fantasias é estimulada.