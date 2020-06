Polêmica peça com Jesus travesti será exibida no YouTube no Corpus Christi

O polêmico espetáculo “O Evangelho Segundo Jesus, A Rainha do Céu” será exibido no YouTube na próxima quinta-feira (11), em pleno feriado de Corpus Christi. A peça recria a vida de Cristo como uma travesti, vivida pela atriz e ativista trans Renata Carvalho.

Divulgação Renata Carvalho em cena como Jesus Cristo





O monólogo já foi o centro de muitas polêmicas, tendo sido censurado em diversas cidades brasileiras sob acusação de desrespeito religioso. No texto, a autora transexual Jo Clifford reflete sobre empatia e como minorias são vítimas da sociedade.

A data escolhida é a do feriado do Corpus Christi, que relembra a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Junho também é o mês do Orgulho LGBTI+ e a exibição da peça arrecadará doações revertidas para nove iniciativas de fortalecimento e assistência social, com foco em pessoas trans.

A exibição de “O Evangelho Segundo Jesus, A Rainha do Céu” começa às 20h, no dia 11 de junho, e será transmitida através do canal da Companhia Corpo Rastreado .