Polícias Civil e Militar recuperam motocicletas roubadas em Rio Bananal

.

Um homem de 25 anos foi preso nessa terça-feira (14), durante uma operação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), em Cariacica. Contra ele havia um mandado de prisão temporária, por suspeita de seu envolvimento em um ataque contra dependentes químicos ocorrido no dia 15 março deste ano, na Vila Rubim, em Vitória. Na ocasião, um homem e uma mulher morreram, e mais nove pessoas ficaram feridas.

As investigações apontam que o suspeito pertence a uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas na região conhecida como Morro do Quiabo, no bairro Porto Novo, em Cariacica. Ele, juntamente com três comparsas, realizou o ataque como uma retaliação a um homicídio registrado no bairro onde mora. O homicídio ocorreu no dia 14 de março e teria sido cometido por outro grupo criminoso, que atua em Vitória. O local do ataque foi escolhido porque seria uma área de influência do grupo rival.

“Na verdade, eles foram para alvejar qualquer pessoa que estivesse lá. Não necessariamente haveria, ali, somente dependentes químicos. Pra essas pessoas manterem seus vícios, obviamente ali vai ter também pessoas que fazem a venda de drogas, que eles atingiriam. E também, eles atraem a polícia para aquele local e isso prejudica a comercialização das drogas ali”, explicou a titular da DHPM, delegada Raffaella Aguiar.

O detido foi encontrado na casa de parentes, no bairro XXX e não ofereceu resistência. Além dele, outro suspeito já está identificado e possui mandado de prisão temporária. “A gente entende que a população, de modo geral, tem medo de nos passar informação nesses locais onde o tráfico de drogas é mais intenso. Mas utilizem o Disque-Denúncia 181, pra que essa informação chegue até nós e a gente possa prender, porque quem está lá no local sabe quem a polícia está procurando”, disse Raffaella.

A investigação segue em andamento, com objetivo de identificar os outros dois autores.

Vítima não identificada

Em entrevista coletiva, concedida na manhã desta quarta-feira (15), a titular da DHPM falou sobre uma das vítimas do ataque. Uma mulher, que foi a óbito, e não foi identificada. Não foi possível, até hoje, precisar a idade da vítima, e o corpo não possui tatuagens ou outras características. “Se algum parente está dando falta de alguém, procure o Departamento Médico Legal, para que possamos realizar exames e, quem sabe, fazer a devida identificação”, orientou.

Texto: Camila Ferreira

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna -(27) 3137-9024

Agente de Polícia Fernanda Pontes

[email protected]

Atendimento à Imprensa

Olga Samara/ Camila Ferreira

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/ (27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]