Polícia Militar utiliza cadela farejadora e apreende drogas em Nova Venécia

.

Por conta do ponto facultativo de Corpus Christi, nesta quinta-feira (11), as unidades da Polícia Civil de todo o Estado atenderão em horário diferenciado. Ao todo, 16 delegacias funcionarão, ininterruptamente.

Na Região Metropolitana, o atendimento será normal nas Delegacias de Plantão das Regionais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari, além do Plantão Especial da Mulher (PEM), responsável por atender vítimas de violência doméstica, e do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

No norte do Estado, a Delegacia Regional de Aracruz, a de Linhares e a de São Mateus estarão de plantão. Já na região noroeste, a 15ª Delegacia Regional de Colatina e a 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, também funcionarão normalmente.

No sul do Estado funcionarão as Delegacias Regionais de Alegre, Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim; e na região serrana a 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante estará disponível 24 horas.

Os atendimentos do Departamento Médico-Legal (DML) de Vitória e dos Serviços Médico-Legais (SML) de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e de Colatina também serão mantidos.

Além disso, o cidadão ainda dispõe da Delegacia On-line que, em razão do novo Coronavírus (Covid-19), teve sua capacidade ampliada para permitir o registro vários crimes, exceto: homicídios, estupro, sequestro e furto e roubo de veículo. Portanto, o cidadão pode registrar o seu boletim de ocorrência via internet no endereço: http://delegaciaonline.sesp.es.gov.br

Telefones das unidades da Polícia Civil com atendimento 24 horas:

Grande Vitória

1ª Delegacia Regional de Vitória: (27) 3137- 9025

2ª Delegacia Regional de Vila Velha: (27) 3388-2115

3ª Delegacia Regional de Serra: (27) 3138-8103

4ª Delegacia Regional de Cariacica: (27) 3136-3111

5ª Delegacia Regional de Guarapari: (27) 3161-1220

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): (27) 3137-9111

Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM): (27) 3323-4045

Região norte

13ª Delegacia Regional de Aracruz: (27) 3756- 4014

A 13ª Delegacia Regional de Aracruz atenderá os municípios de Aracruz, Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá.

16ª Delegacia Regional de Linhares: (27) 3264-2537

Já as ocorrências dos municípios de Linhares, Sooretama e Rio Bananal serão atendidas pela equipe do plantão da 16ª Delegacia Regional de Linhares.

18ª Delegacia Regional de São Mateus: (27) 3767-8143

A população dos municípios de São Mateus, Conceição da Barra, Jaguaré, Pedro Canário, Montanha e Ponto Belo serão atendidas pela 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

Região noroeste

14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco: (27) 3756-4014

Atenderá os municípios de Barra de São Francisco, Água Doce do Norte, Águia Branca, Ecoporanga, Mantenópolis e São Gabriel da Palha.

As ocorrências dos municípios de Boa Esperança, Montanha, Mucurici, Pinheiros, Ponto Belo, Vila Valério e Vila Pavão, que são regularmente atendidas pela 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, serão encaminhadas para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

15ª Delegacia Regional de Colatina: (27) 3177-7122

Ela é responsável pelo atendimento da população das cidades de Colatina, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Governador Lindenberg, Marilândia, Pancas e São Domingos do Norte.

Região sul

6ª Delegacia Regional de Alegre: (28) 3552-1337

Os municípios de Alegre, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Jerônimo Monteiro e São José do Calçado serão atendidos pelas equipes de policiais que estarão de plantão na 6ª Delegacia Regional de Alegre.

7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim: (28) 3155-5080

Além das ocorrências do município, a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim também vai atender as ocorrências das cidades de Castelo, Apiacá, Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul, Muqui e Vargem Alta.

9ª Delegacia Regional de Itapemirim: (28) 3529-5008

As ocorrências de Marataízes, Itapemirim, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Iconha e Piúma serão atendidas pelo plantão da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.

Já as dos municípios de Alfredo Chaves e Anchieta, que normalmente são atendidas pela 10ª Delegacia Regional de Anchieta, serão encaminhadas para o plantão da 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Região serrana

11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante: (28) 3546-1124

Atenderá as ocorrências dos municípios de Afonso Cláudio, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra e Marechal Floriano.

A 8ª Delegacia Regional de Ibatiba não funcionará, mas as ocorrências dos municípios de Brejetuba, Ibatiba, Irupi, Iúna e Muniz Freire serão atendidas pela 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. As ocorrências do município de Ibitirama serão atendidas pela 6ª Delegacia Regional de Alegre.

O plantão da 12ª Delegacia Regional de Santa Teresa não funcionará, por isso, as ocorrências de Itaguaçu, Itarana e São Roque do Canaã serão encaminhadas para o plantão da 15ª Delegacia Regional de Colatina.

A região de Santa Leopoldina será atendida pela 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

