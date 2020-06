Polícia Militar reinaugura SAC do bairro Araçás em Vila Velha

.

Moradores das comunidades de Araçás, Guaranhuns e vizinhança foram contemplados com a reinauguração do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) da Polícia Militar do Espírito Santo, na última quarta-feira (17).

Funcionando na Praça Municipal de Araçás, o SAC possui garagem para uma viatura e cômodos para apoio aos policiais militares que atuam na região como banheiro, cozinha e uma sala de recepção para confecção de ocorrências.

O SAC estava desativado desde o ano de 2010 e no início deste ano a comunidade começou a se reunir com o comandante da 2ª Companhia do 4º Batalhão visando reformar e reativar o ponto de apoio. Após aprovação pelo conselho comunitário do Bairro Araçás as obras deram início no dia 08 de junho deste ano, sendo concluídas no dia 17, quando foi reinaugurado pela PM.

Segundo o comandante do 4º Batalhão,tenente-coronel Emerson Marques, a reinauguração do SAC é de suma importância para a comunidade local, que terá um melhor atendimento na área de segurança. “Além disso, futuramente o SAC abrigará uma Biblioteca Comunitária e nós já estamos providenciando um computador para que as ocorrências sejam confeccionadas pelas viaturas daquela área, que ao invés de confeccionar na Delegacia Regional, manteria o policiamento fora do local somente para a entrega do BOP”.

“Isso mostra a importância da parceria entre comerciantes, conselhos comunitários, moradores e a PM na melhoria da segurança pública. Este SAC foi inaugurado inicialmente em 1985, mas estava desativado a 10 anos, até a comunidade se reunir e solicitar a reabertura com soluções plausíveis”, afirmou o capitão Lopes, comandante da 2ª Companhia.