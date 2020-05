Polícia militar recupera dois veículos roubados em Vitória

.

Nesta segunda (25), policiais militares da 12ª Companhia independente recuperaram dois veículos roubados, em Vitória.

No início da tarde, o cerco inteligente informou via rádio que um veículo Kadett com restrição de furto/roubo estaria passando pela Av. Fernando Ferrari, próximo a Praça de Goiabeiras. Ao percorrerem a avenida informada visualizaram o veículo suspeito próximo a Ponte de Passagem. Durante a abordagem os ocupantes informaram que haviam alugado o veículo de uma pessoa desconhecida. Após verificação, foi confirmado que o veículo estava com restrição de furto/roubo.

Já no fim da tarde, militares atenderam à uma denúncia no bairro Jardim da Penha para averiguação de um veículo corsa suspeito. Chegando ao local foi verificado que o veículo estava estacionado, destravado e com muitas avarias. Em consulta ao sistema da PM foi confirmada a restrição de roubo do veículo.