Polícia Militar realiza operação visibilidade em Guarapari

Na última sexta-feira (21), policiais militares do 10º batalhão realizaram a Operação Visibilidade V no município de Guarapari.

A operação aconteceu em 6 pontos estratégicos da cidade e ao todo abordou 166 pessoas, 65 carros e 41 motos. A fiscalização envolveu todos os setores do 10º batalhão e teve como objetivo retirar armas, drogas e veículos com algum tipo de restrição das ruas do município além de deter indivíduos com condutas delituosas.

“A operação é integrada com os demais municípios da grande Vitória e vem apresentando bons resultados. Nosso objetivo é proporcionar maior segurança aos cidadãos capixabas” afirmou o tenente-coroneu Emerson Caus, comandante do 10º batalhão.

