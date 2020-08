Polícia Militar realiza “Operação Sentinela IV" e prende cinco pessoas e drogas no 13º Batalhão

.

Às 06 horas desta sexta-feira (31), policiais militares do 13º Batalhão deram início a “Operação Sentinela IV”, nos municípios de São Mateus, Jaguaré e Conceição da Barra. Foram empregados 39 policiais militares, distribuídos em 13 viaturas, para o cumprimento de cinco mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão, resultando na condução de cinco pessoas e na apreensão de 224 buchas de maconha e 13 pedras de crack.

Os detidos foram dois homens na cidade de Jaguaré, sendo um em flagrante e outro por crimes tipificados na lei Maria da Penha. Já em São Mateus foram conduzidos outros dois homens e um menor de idade, todos por mandados requeridos pelo Ministério Público e autorizados pela Justiça da comarca mateense.

Com a finalização da “Operação Sentinela IV”, a equipe da Força Tática K-9 do 13° Batalhão, foi acionada próximo às 13 horas e prosseguiu para o bairro Cacique, na cidade de São Mateus e após buscas com o cão farejador Jhoy foram localizados cinco pontos com drogas escondidas, somando 79 buchas de maconha e uma balança de precisão. Não houve conduzido nesta ocorrência.

Todos os detidos e os materiais apreendidos foram entregues na 18ª Regional de São Mateus/ES.

