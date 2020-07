Polícia Militar realiza Operação Cavalo de Aço na área da 12ª Companhia Independente

.

Policiais militares do 9º Batalhão apreenderam armas e drogas em vários bairros em Cachoeiro durante o final de semana.

No sábado (25), no início da noite, policiais militares prosseguiram ao bairro Alto Independência, mais precisamente no Cemitério Público Municipal, e abordaram três indivíduos suspeitos. Durante as buscas e com o auxílio do cão policial Messi, foram encontrados escondidos em meio aos túmulos e vegetação, 20 pedras de crack, 12 buchas de maconha e quatro papelotes de cocaína.

No bairro Santa Helena, policiais militares abordaram um menor em atitude suspeita, e com ele foram apreendidos um revólver calibre 32, seis munições de mesmo calibre e 27 buchas de maconha.

No bairro Zumbi, durante patrulhamento preventivo, dois indivíduos em atitude suspeita foram abordados pela equipe. Com eles foram encontrados um revólver calibre 22, 200 pedras de crack e 25 buchas de maconha.

Já em Itaóca Pedra, a Equipe K9 prosseguiu até um terreno de depósito de areia e brita para averiguar denúncias de que entorpecentes estariam escondidos no local. Com o emprego do cão policial Messi, foi localizado em quatro pontos distintos o total de 124 pedras de crack e 15 pinos de cocaína. Nenhum suspeito foi localizado.

Na última sexta-feira (24), durante patrulhamento pelo bairro Ibitiquara, um casal em atitude suspeita foi abordado pela guarnição e com eles foram apreendido 48 pinos de cocaína e R$756,00 em espécie.

Todo material apreendido durante o final de semana, bem como todos os detidos foram encaminhados para a Delegacia em Cachoeiro.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]