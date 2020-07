Polícia Militar realiza fiscalização em veículos na Rodovia Darly Santos.

.

Na tarde desta quinta-feira (16), militares da 14° Companhia Independente detiveram um criminoso e com ele foi apreendido 01 arma de fogo e munições no bairro Vila Nova de Colares, no município da Serra.

A prisão se deu quando uma guarnição de ronda ostensiva da 14° Cia Ind, realizou uma abordagem a um veículo VW Gol, de placa LNG- 6D96 e localizou debaixo do tapete 01 revólver Taurus, calibre .38 Special, com numeração suprimida, municiado com 06 munições intactas.

Diante dos fatos, o condutor do veículo e os materiais apreendidos foram entregues na Terceira Delegacia Regional da Serra.

