Polícia Militar prende em flagrante homem acusado de homicídio em Mimoso do Sul

Policiais militares da 15ª Companhia Independente prenderam um homem acusado de homicídio em Mimoso do Sul. O fato ocorreu no Distrito de Ponte do Itabapoana, nesse domingo (30).

Segundo testemunhas, após uma discussão o homem desferiu uma facada na vítima e depois empreendeu fuga. A vítima foi socorrida ao Hospital São Vicente de Paula, em Bom Jesus do Itabapoana, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Os policiais agiram rápido, identificaram e realizaram diligências para conseguir localizar o suspeito no interior de uma casa. Após a prisão em flagrante delito o homem foi encaminhado à 7ª Regional em Cachoeiro de Itapemirim.

