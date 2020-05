Polícia Militar prende acusado de tráfico em Barra de São Francisco

O cachorro Jhoy indicou dois pontos onde havia drogas como maconha, pinos de cocaína e crack escondidos.

O faro do cachorro Jhoy que se tornou braço auxiliar do 13º Batalhão da Polícia Militar de São Mateus no combate ao tráfico de drogas, mais uma vez e nesta noite de sábado ajudou na localização de drogas em uma ação policial na estrada de Barra Nova. Três suspeitos foram detidos.

Os policiais estavam na RP-3413 fazendo um patrulhamento em Guriri quando receberam o comunicado de moradores que na estrada de Barra Nova, no local conhecido como Pinicão, estava havendo o tráfico.

Chegando ao local indicado os policiais avistaram os suspeitos e um deles arremessou um aparelho celular para um quintal. Tratava-se de um aparelho celular supostamente roubado.

Foi então que entrou em ação o cachorro Jhoy que logo indicou dois pontos. No primeiro ponto estava a aproximadamente 50 metros dos abordados e continha 100 buchas de maconha, no meio de entulhos de construção civil. O segundo ponto indicado estava a cerca de 30 metros dos abordados, em um buraco no muro de alvenaria e se tratava da quantia de 12 buchas, cinco pinos de cocaína, oito pedras de crack e micro tubos de eppendorf vazios.

Ao serem indagados sobre a procedência das drogas, disseram que não eram deles. Diante o fato, T, J e J foram conduzidos, sem lesões, para a 18ª Delegacia de Polícia Civil de São Mateus para que fossem tomadas as providências legais cabíveis ao caso.

Cabe destacar que os três conduzidos foram algemados para resguardar a segurança dos policiais, de terceiros e dos próprios conduzidos como também para reduzir o risco de fuga. A guarnição, da RP-3413 recebeu o pronto apoio da RP 4457 para a realização da busca na área, e também apoio na ocorrência.