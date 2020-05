Polícia Militar detém duas pessoas com mandado de prisão

.

Na noite desta sexta-feira (22), durante cumprimento de mandados na Operação Inquietação realizada pelo Serviço de Inteligência da 10ª Companhia Independente com apoio da equipe de serviço, militares detiveram dois indivíduos no município de Piúma.

Em posse de informações de que dois indivíduos do bairro Portinho encontravam-se com mandado de prisão em aberto, militares realizaram patrulhamento no local, logrando êxito na detenção de dois homens que estavam transitando próximo a um bar do bairro.

Os indivíduos e foram conduzidos e apresentados na 5° Delegacia Regional de Guarapari.