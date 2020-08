Polícia Militar cumpre mandado de prisão e apreende arma de fogo e drogas em Afonso Cláudio

.

A sexta-feira (31) foi um dia muito especial para a pequena Maria Clara Rodrigues Thiengo e também para os policiais militares lotados na 4ª Cia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

Nesta data comemora-se o aniversário de 12 anos da doce menina que, desde bem nova, se preocupa com o meio ambiente e ama o trabalho da polícia ambiental. Por esta razão, ele escolheu a sede da Polícia Ambiental, em Cachoeiro de Itapemirim, para ser o local de agradecimento por mais um ano de vida e também para realização de um ensaio fotográfico.

Respeitando as regras de distanciamento social, Maria Clara, seus irmãos e sua mãe, foram carinhosamente recebidos na subunidade do BPMA. Segundo a mãe da menina, a senhora Elaine, Maria Clara sonha em se tornar policial ambiental e acredita que o evento ficará marcado para sempre na memória e no coração da jovem, servindo como um incentivo a mais para que ela alcance seu objetivo.

Durante a pequena celebração, a aniversariante e seus irmãos realizaram a soltura de três pássaros silvestres que eram mantidos em cativeiro irregularmente, todos frutos de apreensões da polícia ambiental, além de efetuarem o plantio de mudas de árvores nativas (Ipês), na área que compreende a sede da Unidade Militar.

“Foi uma alegria e uma honra muito grande receber a aniversariante e seus familiares. Mais do que isso! Foi uma experiência maravilhosa e inesquecível receber o reconhecimento sincero e generoso de uma adolescente tão meiga e esperta, que deixou bem claro no quartel que as estórias em quadrinhos e seus heróis não lhes enchem os olhos, o que lhe importa mesmo são os heróis de verdade, como o policial militar!” Expressou o comandante da 4ª Cia/BPMA, capitão Reinaldo Faria Vieira.

A mãe de Maria Clara agradeceu aos policiais e disse que o aniversário foi memorável para a família, destacando que a pequena ficou muito feliz com tudo.

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]