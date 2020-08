Polícia Militar comemora Dia do Soldado com promoções de servidores

.

Nesta terça-feira (25), a Polícia Militar do Espírito Santo comemora o Dia do Soldado com promoção de 131 policiais.

De acordo com as novas leis de promoção, as datas escolhidas para que aconteçam as novas promoções são os dias 06 de abril (Aniversário da PMES), 25 de agosto (Dia do Soldado) e 25 de dezembro (Natal).

O decreto que promoveu 16 oficiais, sendo 06 especialistas, 03 combatentes e 07 oficiais administrativos, foi assinado na manhã de terça (25) pelo governador José Renato Casagrande e publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (26).

Já as promoções de 115 praças foram publicadas no Boletim Especial do Comando-Geral nº 025/2020 também desta quarta.

O Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo agradece ao Governador do Estado do Espírito Santo, José Renato Casagrande, pelo empenho e comprometimento com os policiais militares, de assinar o ato de promoção dos Oficiais e de está ombreado para obter uma polícia militar com profissionais motivados e reconhecida com excelência na proteção da sociedade capixaba.

Assim também, o comando-geral parabeniza a todos os policiais militares promovidos, ato esse que visa reforçar em nossos policiais os valores da Instituição, a busca permanente pela qualificação e o empenho no serviço diário. É também uma forma de se alcançar o reconhecimento pelo trabalho realizado.

O comandante deseja a todos, sucesso em suas ascensões hierárquicas e a todos os militares do Espírito Santo os parabéns pelo Dia do Soldado.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]