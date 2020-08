Polícia Militar apresenta resultados de base comunitária em Bairro no Município da Serra

.

Neste final de semana, a Polícia Militar do Espírito Santo (14° Cia Ind), detiveram criminosos, armas, drogas e recuperaram veículos roubados em bairros da Serra.

Na noite de sexta-feira (07), policiais da Força Tática estava patrulhando a Rua Santos, Residencial Jacaraípe, quando flagrou um indivíduo conduzindo uma motocicleta titan Preta e sem capacete. Ao se aproximarem para realizar a abordagem, o indivíduo adentrou em um quintal, abandonou a moto e tentou fugir a pé, mas foi alcançado pela guarnição.

Durante busca pessoal, os militares apreenderam uma bucha de Maconha no bolso do abordado. Ao consultar a placa da moto, foi verificado que estava com restrição de roubo, o que culminou na prisão do infrator.

No mesmo dia, uma equipe de militares estava passando pela rua Piracicaba no bairro Residencial Jacaraípe quando observou dois indivíduos fugindo pelo quintal de uma residência seguindo por uma área de mata. Após buscas no local em que estavam, foi apreendida uma sacola contento 52 buchas de maconha, 03 pedras de crack, 11 pinos de cocaína, dois rádios comunicadores e uma base carregadora.

Ainda na sexta-feira, policiais militares recuperaram um veículo VW Voyage, de cor prata, com restrição de roubo, na Rua Alfredo Galeno em Vila Nova de Colares.

Já no sábado (08), quando uma equipe de Força Tática estava patrulhando na Rua Caiçaras, bairro das Laranjeiras e abordou um veículo Fiat Palio de cor preta com um casal a bordo. Após busca pessoal nos ocupantes e no interior do veículo foi encontrado embaixo do banco do carona um revólver calibre .38 municiado com 05 munições intactas e um estojo deflagrado.

E no Barro Feu Rosa, a Força Tática recebeu denúncia sobre um homem, possivelmente armado, que estaria realizando tráfico de entorpecentes na rua Iguatemi, cruzamento com a rua Mamoré. Prosseguindo ao local, foi possível localizar o suspeito, que tentou fugir, mas acabou sendo abordado pelos militares. Durante busca pessoal e diligências no local onde ele estava, foram apreendidos 06 pinos de cocaína, 02 papelotes da mesma substância, uma pistola calibre 380, um carregador com 10 munições do mesmo calibre e uma quantia de R$590.00.

Todos os detidos e materiais apreendidos nas diversas ocorrências foram entregues na Terceira Delegacia Regional da Serra.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]