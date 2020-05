Polícia Militar apreende entorpecentes no município de Aracruz

.

Policiais militares da 8ª Companhia Independente apreenderam arma, drogas e munições em Santa Teresa com auxílio de cão Shary. As ações foram realizadas nesta segunda (25) e terça-feira (26).

Na madrugada de hoje (26), por volta das 02 horas, militares da Força Tática, agentes de Inteligência e equipe K9 receberam denúncia de que um veículo Ford/Scort de cor prata estaria vindo da cidade de Vila Velha com três pessoas a bordo. O carro estaria estacionado em local ermo, próximo à localidade da Penha.

Foi montado um cerco tático e o veículo foi abordado quando se aproximou do ponto de bloqueio. Durante as buscas, os policiais encontraram dois pino de cocaína e um revólver calibre 32 com seis munições intactas.

Por volta das 17 horas de ontem (25), durante patrulhamento, militares juntamente com a equipe K9 prosseguiram ao Morro do Ramiro. Segundo informações, traficantes da região estariam escondendo entorpecentes no local. Durante as buscas pela mata, a cadela Shary encontrou dentro de um buraco um pote contendo 25 pedras de crack.

Os detidos, a arma e os entorpecentes foram encaminhados ao plantão policial de Aracruz.

