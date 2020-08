Polícia Militar apreende drogas no bairro Maria Ortiz

.

O 3º sargento Vinícius de Oliveira Valory, pertencente ao efetivo da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), iniciou na última segunda-feira (24), em Brasília (DF), o Curso de Operador de Tecnologia da Informação e Comunicação, realizado na Escola de Comunicações do Exército Brasileiro, no Forte Marechal Rondon.

O sargento Valory, indicado pelo Comando Geral da PMES, é o primeiro graduado da corporação capixaba a participar desse curso, que teve sua primeira fase iniciada em 08 de junho, na modalidade EAD, dando continuidade, a segunda fase de forma presencial, que será ministrada na até o dia 04 de dezembro do corrente ano.

O Curso de Operador de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) tem por objetivo qualificar os sargentos para ocuparem cargos e exercerem funções de controle de sistemas tornando-os aptos a instalar e operar os equipamentos e sistemas de comunicações que tenham em sua composição materiais de telemática.

A DTIC dá sequencia no objetivo de capacitar seus militares que atuam na diretoria e participam efetivamente no planejamento e desenvolvimento de tecnologias aplicadas pela PMES, fortalescendo a parceria junto as Forças Armadas, e abrindo portas para que outros Militares da PMES possam partiticipar de novos cursos, afirma diretor, coronel Sergio Pereira Feira.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: secretaria.d[email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]