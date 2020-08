Polícia Militar apreende drogas na Serra

.

Na tarde desta quinta-feira (20), o 1º Batalhão e a 12ª Companhia Independente receberam a visita do Comandante de Polícia Ostensiva Metropolitana (CPOM), coronel Alessandro Juffo Rodrigues e sua comitiva de oficiais.

Durante a visita na 12ª Cia Ind, o comandante da unidade, Major Gustavo de Souza Alves Tononi e os oficias da companhia independente, receberam a comitiva do CPOM, apresentando ao coronel Alessandro Juffo Rodrigues e sua equipe, as dependências da Unidade, os chefes de seções e o efetivo presente. O Major destacou o trabalho dos sargentos supervisores, os quais têm trabalhado com afinco no gerenciamento operacional dos pelotões. Além de destacar a repaginada de alguns setores, em alguns casos com mudanças da instalação física, para melhor atender as necessidades de cada célula. Destacou também a maior interatividade com a comunidade através das mídias sociais.

No 1º Batalhão, o Comandante CPOM e o da 12ª Cia Ind, foram recepcionados pelo tenente-coronel Márcio Franco Borges, comandante do 1º BPM, que conforme rito militar apresentou o efetivo da Unidade em forma ao coronel CPOM e deu início da visita ao 1º BPM, localizado a Av. Serafim Derenzi, no bairro São Cristóvão, em Vitória.

Logo após a apresentação da Sede, todos se dirigiram ao auditório, onde seguindo todos os protocolos de segurança contra o novo corona vírus, foi inicialmente dado a palavra ao Major Gustavo, Comandante da 12ª Cia Ind, que apresentou a circunscrição de sua unidade, recursos operacionais disponíveis, os imóveis de suas companhias, Proerd, Patrulha Maria da Penha e o Projeto Comunidade Segura, que foi implementado e vem alcançando bons resultados.

O Comandante do 1º Batalhão, coronel Borges, apresentou à comitiva os bairros abrangidos pela Unidade, ações de enfrentamento ao (Covid-19), projetos sociais, prisões relevantes de traficantes e homicidas, índices de resultados operacionais alcançados, necessidade de reformas nas companhias e diversas outras questões atinentes ao bom andamento da Unidade.

Concluídas as visitas e apresentações, os oficiais das Unidades e do CPOM, se reuniram no refeitório do 1º Batalhão, onde foi realizado um coffee break e o encerramento das visitas.

Em breve fala, o coronel Alessandro Juffo Rodrigues, agradeceu a receptividade e frisou que o objetivo das visitas, além de conhecer as estruturas físicas, é criar um ambiente de interação e proximidade com os oficiais e a tropa das Unidades.

