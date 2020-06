Polícia Militar apreende drogas dentro de uma mata em Jerônimo Monteiro

.

Nesta quarta-feira (17), policiais militares do 3º Batalhão localizaram uma sacola com maconha e crack dentro de uma mata no município de Jerônimo Monteiro.

Por volta das 11h11min, a equipe em patrulhamento na Rodovia BR 482, no local conhecido como casinhas populares, avistaram um veículo com três ocupantes e uma motocicleta próximos a entrada de uma mata.

No momento em que era realizada a abordagem, os militares avistaram outro indivíduo dentro da mata remexendo nas folhas ao chão, que ao perceber a presença da viatura fugiu em meio à mata não sendo possível localizá-lo. Com as pessoas abordadas nada de ilícito foi encontrado e elas foram liberadas no local.

A guarnição prosseguiu até a mata, local onde o indivíduo fugiu e localizaram uma sacola contendo grande quantidade de maconha, e mais uma sacola contendo grande quantidade de crack, ambos embalados e separados para venda. Foram contabilizadas 28 buchas grandes de maconha, 200 buchas menores, 189 pedras de crack, duas porções médias de farelo de crack, uma porção media, que após ser fracionado renderiam aproximadamente 300 pedras menores, bem como uma porção de sacolas plásticas que são comumente usadas para embalar o entorpecente. Foram encontradas mais seis buchas de maconha separadas caídas próximo à sacola.

O material foi apreendido e encaminhado ao plantão policial local.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]