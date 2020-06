Polícia Militar apreende drogas, arma e notas falsas em Jerônimo Monteiro

.

Ontem (25), no final da manhã, militares em patrulhamento na área de casas populares, em Jerônimo Monteiro, adentraram em um matagal onde constantemente há informações de uso e venda de drogas.

Durante as buscas foram encontrados diversos pedaços de sacolas que seriam utilizadas para embalar drogas e próximo a uma árvore enterrado foi encontrado 198 pedras de crack prontas para venda; 02 pedras grandes do mesmo entorpecente e 01 arma de fogo do tipo garrucha próximo as folhagens dentro de uma sacola. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia da cidade.

Já no início da tarde, policiais militares do 3º Batalhão foram acionados após denúncias que uma menor de 16 anos estaria realizando compras com notas falsas no centro de Jerônimo Monteiro.

A guarnição logrou êxito em localizar a menor no interior de uma loja. Ao realizar a abordagem, pediram para esvaziar os bolsos e foi entregue por ela 09 cédulas falsas de R$10,00. Ela informou aos policiais que teria comprado pelo Facebook há algumas semanas R$500,00 em notas falsas e disse em quais estabelecimentos comerciais teria utilizado as referidas notas.

Mediante os fatos, a menor, acompanhada de sua genitora, foi conduzida e apresentada a UPJ de Alegre, juntamente com o material apreendido.

