Polícia Militar apreende arma de fogo em Alegre

.

A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, com o apoio da Guarda Municipal do município, prendeu um homem apontado como autor de um homicídio e de uma tentativa de homicídio, ocorridos no dia 12 de janeiro de 2016. A operação ocorreu na tarde dessa quarta-feira (27), na residência do suspeito no bairro Coqueiral de Itaparica.

Durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva, os policiais apreenderam uma pistola e munições calibre .380, munições calibre .45, documento falso, além de drogas e uma capa de colete balístico.

“O suspeito foi localizado após recebermos uma denúncia anônima. Ele é considerado um dos gerentes do tráfico de drogas do bairro Divino Espírito Santo, no município”, afirmou o responsável pela DHPP de Vila Velha, delegado Daniel Belchior.

O delegado informou que, no momento da prisão, uma mulher atendeu a porta e conduziu a equipe até o quarto onde estava o detido. “A princípio, ele forneceu o nome falso, mas logo depois disse seu nome correto. Indagados se havia algo de ilícito no imóvel, o casal respondeu negativamente, mas havia nos ambientes vários indícios de consumo de entorpecentes e também havia a suspeita do detido estar em posse de arma de fogo”, explicou.

Ainda segundo o delegado Daniel Belchior, após uma rápida busca no imóvel, foi encontrado no guarda-roupa uma caixa com várias munições de calibre restrito, além de um comprimido aparentando tratar-se de ecstasy. “Já na sala foi localizado um pote contendo sementes de substância análoga à maconha”, contou.

Também foram encontradas uma pistola calibre .380, devidamente municiada, e várias munições do mesmo calibre, dentro de um guarda-roupa em um quarto de criança. “O detido informou que não possui nenhuma documentação da arma, bem como da munição”, contou Belchior.

O suspeito foi encaminhado para a DHPP, onde foi ouvido e encaminhado ao Sistema Prisional.

Texto: Fernanda Pontes

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Agente de Polícia Fernanda Pontes

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Olga Samara/ Camila Ferreira

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/ (27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]