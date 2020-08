Polícia Militar apreende 50 quilos de maconha em São Mateus

.

Em virtude do Estado de Emergência em Saúde Pública ainda em vigor no Espírito Santo, o 22º Aniversário da Diretoria de Inteligência da PMES, anualmente comemorado no dia 28 de agosto, data sua criação, através do Decreto nº 4.328-N/1998, esse ano ocorrerá de forma diferente.

No dia 27/08/2020, às 15h, no Gabinete do Comandante-Geral, terão início as comemorações de aniversário da DINT, com a entrega do Plano Diretor da DINT 2020 – 2022, documento que tem a função de definir uma visão de futuro que se deseja e quais os meios para alcançá-lo, a missão, os objetivos organizacionais, os valores e o plano de ação para o biênio mencionado, em consonância com as Diretrizes, Normas, Portarias e Planejamento Estratégico da Polícia Militar.

Nessa mesma data ocorrerá também, o lançamento de uma ferramenta denominada “SipomLive”, idealizada pelos próprios agentes da Diretoria, que permitirá o acompanhamento em tempo real de operações policiais, manifestações, e outras ocorrências ou fatos de interesse, através de transmissão de vídeos gerados a partir de Drones ou outros dispositivos móveis, fornecendo elementos instantâneos que assessorem e subsidiem o processo de tomada de decisão.

Na sequência, será realizada uma homenagem aos militares da Diretoria em agradecimento pelos serviços prestados à sociedade capixaba.

Já no dia 28/08/2020, data de seu aniversário, a DINT estará promovendo um evento comemorativo por videoconferência, através da Plataforma Conecta da PMES, onde será realizada a Palestra “Geopolítica Corrente Internacional: impactos na segurança interna”, ministrada pelo Capitão de Mar e Guerra (RM1) Leonardo Faria de Mattos, às 10 horas, com a participação da comunidade de inteligência e demais convidados.

Para o seu Diretor, Cel PM Alessandro Marin, a comemoração se faz necessária, pois, a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo, na atualidade, é detentora de singular importância no cenário da segurança pública estadual e as limitações existentes nunca se constituíram em óbice capaz de impedir a realização de grandes feitos por parte da mesma, tudo graças à abnegação e ao empenho de grande parte dos seus membros, que merecem essa homenagem.

