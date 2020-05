Polícia Militar Ambiental prende homem por porte ilegal de arma e munições

.

Na tarde desta quinta-feira (14), policiais da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) prenderam um homem por porte ilegal de arma. A ação foi na zona rural de Castelo.

Os militares receberam a informação anônima de que um homem estaria se deslocando para a zona rural de Castelo para praticar a caça de animais silvestres. Os policiais montaram um cerco na localidade de Patrimônio do Ouro, onde abordaram um homem de 36 anos que tinha as características repassadas.

Com ele foi encontrado um bornal com uma espingarda calibre 22 e cinco munições do mesmo calibre, além de cinco petrechos para a caça conhecidos como “canhões”, com cinco munições do calibre 36.

Como não havia documentação autorizativa do porte do armamento e das munições, foi dada voz de prisão ao infrator, que foi conduzido até o plantão da delegacia de Cachoeiro de Itapemirim para ser autuado pela autoridade policial de plantão.

