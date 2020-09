Polícia Civil recupera carga de tecido avaliada em R$ 350 mil

.

A equipe da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DECCTC) recuperou uma carga de tecidos avaliada em 350 mil reais, roubada no último dia 23 de agosto, em João Neiva. O material foi encontrado, na tarde dessa terça-feira (01), em um galpão, localizado em Vila Prudêncio, Cariacica.



A titular da DECCTC, delegada Rhaiana Bremenkamp, falou sobre o caso durante entrevista coletiva, na manhã desta quarta-feira (02). “Por meio de denúncia anônima e diligências da nossa equipe de investigação, nós conseguimos encontrar essa carga num galpão ontem (01), por volta das 16 horas, no município de Cariacica, no bairro Vila Prudêncio”, relatou a delegada.

O carregamento de tecidos foi roubado a caminho do Estado de Pernambuco. O motorista do caminhão procurou a DECCTC, onde registrou um boletim de ocorrência relatando que foi abordado por dois homens em um posto de combustíveis, em João Neiva, que o renderam e o colocaram em um veículo de passeio. Um dos homens dirigiu o veículo, enquanto o outro embarcou no caminhão. A vítima afirma que foi abandonada horas depois, nas proximidades da Rodovia do Contorno, em Cariacica.

O carregamento, de 737 rolos de tecido com, aproximadamente, 20 quilos cada, foi recuperado em sua totalidade e já foi restituído ao proprietário. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. “Nós continuamos as diligências, com o objetivo de identificar e localizar todos os criminosos envolvidos nesse roubo. Por isso, a gente pede apoio da população e quem tiver informações pode entrar em contato com a delegacia, ou denunciar de forma anônima, por meio do Disque-denúncia 181”, disse a delegada.

Texto: Camila Ferreira

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Agente de Polícia Fernanda Pontes

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Olga Samara/ Camila Ferreira

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/ (27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]