Polícia Civil divulga balanço de cursos realizados no ano de 2019

A Polícia Civil, por meio da Academia de Polícia (Acadepol), divulgou o balanço anual dos cursos ministrados em 2019. Ao todo, 304 servidores entre delegados, investigadores, escrivães e agentes de polícia, e peritos oficiais criminais participaram das formações. As capacitações ocorreram entre maio e dezembro.

“A Polícia Civil treina continuamente os seus servidores e assim promove mais segurança aos seus policiais e mais proteção para a população. Parabéns a todos policiais civis, pois têm se aprimorado profissionalmente para cuidar bem dos capixabas”, relatou o delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda.

O assessor técnico da Acadepol, delegado Robson Alves Damasceno, informou que durante 2019 foram ministradas as seguintes capacitações: o Curso de Atualização Profissional para Investigador e Perito Oficial Criminal de Polícia, com a disciplina de armamento e tiro; o Curso Básico de Pilotagem de Aeronaves Remotamente Pilotadas (Drones); o Curso Avançado de Investigação no Combate às Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais; o Curso de Instrução de Abordagem Pessoal, Veicular e Algemação; Curso de Análise de Padrões de Mancha de Sangue em Locais de Crimes; Curso de Capacitação Técnica para Policial Examinador Veicular; Curso de Treinamento da Pistola Spark Z2.0; e o Curso Análise Técnica de Manejo e Emprego de Pistolas Calibre .40.

“No ano de 2019, a Academia de Polícia Civil se preocupou com a contínua preparação dos policiais, com o intuito de garantir mais eficiência no serviço prestado. Essas capacitações também valorizam e incentivam os servidores em suas ações diárias, acarretando o alcance da excelência no serviço, uma vez que o treinamento constante aumenta a produtividade e a satisfação pessoal do policial civil”, afirmou Robson Damasceno.

De acordo com o delegado, para 2020 estão previstos os cursos de Pistola Glock .40, 9mm e Fuzil 556, além da formação de policiais civis de todos os cargos e das Guardas Municipais de Linhares e de Marataízes.

Cursos realizados

O responsável pela organização do curso de Pilotagem de Aeronaves Remotamente Pilotadas (Drones), delegado Rafael Corrêa, destacou que além de contribuírem com a segurança dos policiais, os drones poderão ser utilizados na verificação e monitoramento dos locais onde serão cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão.

“Os drones permitirão que o policial tenha uma visão privilegiada do ambiente, de modo que faça uma análise das condições do local e possa se preparar melhor e com mais segurança. Os equipamentos também podem ser empregados em perícias criminais ambientais, de acidentes de trânsito e outros tipos de perícias; análise da dinâmica de diversos crimes e no caso de ocorrências em flagrante”, destacou.

Sobre o Curso Avançado de Investigação no Combate às Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais, o titular da Divisão de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Diccor), delegado Marcus Vinícius, enfatizou que o curso é fundamental para o desempenho do trabalho da Divisão e de suas unidades correlatas, por ampliar o conhecimento técnico dos policiais, possibilitando melhor prestação do serviço público e a consequente punição dos envolvidos em atos de corrupção.

“Nós acreditamos que o trabalho será mais bem executado pelos policiais. Com essa formação contínua, eles se sentem mais estimulados a atuar em investigações desse quilate. E com os bons resultados trazemos benefícios para a população do Estado ao fortalecer as ações contra a corrupção no Espírito Santo”, pontuou.

Já o titular da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), delegado André Jaretta comentou sobre o Curso de Instrução de Abordagem Pessoal, Veicular e Algemação: “O objetivo foi aprimorar o procedimento que sempre foi transmitido pela Academia de Polícia e trazer mais segurança aos policiais civis, aos abordados e também aos transeuntes. É uma oportunidade de padronizar as ações da PCES, não só da conduta de abordagem, mas na postura corporal, na vestimenta, além de uma série de fatores que vêm enobrecer a instituição.”

Para o superintendente de Polícia Técnico-científica, perito oficial criminal Renato Koscky, o trabalho pericial requer atualizações dos procedimentos de combate ao crime, por isso, o curso de Análise de Padrões de Mancha de Sangue em Locais de Crimes foi relevante para os participantes. “A técnica do curso é baseada em princípios científicos multidisciplinares e pode proporcionar elementos que ajudarão a solucionar as investigações com maior rapidez, gerando economia de recursos e de tempo”, apontou Koscky.

Por fim, o diretor da Acadepol, delegado Joel Lyrio, informou que o Curso de Treinamento da Pistola Spark Z2.0 e de Análise Técnica de Manejo e Emprego de Pistolas Calibre .40. segue um padrão voltado para as questões dos direitos humanos. “No caso da Pistola Elétrica, por exemplo, em situações de violência doméstica que o autor do crime entra em conflito com os policiais, o instrumento poderá ser utilizado para imobilizar o suspeito. A arma não desfere um tiro letal”, explicou o diretor da Acadepol.

Além da habilitação da pistola elétrica, Joel Lyrio acrescentou que os policiais civis tiveram a oportunidade de reciclar o manuseio, montagem e desmontagem da pistola calibre .40, que é utilizada em operações diárias pelos servidores.

