Polícia Civil conclui que gesseiro foi morto por pedir informações à organização criminosa rival

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, apresentou, nessa segunda-feira (22), a conclusão do inquérito policial que investigava a morte de um gesseiro de 26 anos encontrado morto, com dois tiros, em um veículo no bairro Santa Tereza, em Vitória. Cinco suspeitos participaram do crime, sendo que dois já estão presos e outros três ainda estão foragidos, entre eles um adolescente de 17 anos.

As investigações apontam que o chefe do tráfico de drogas do morro do Alagoano, mandante do crime, tentou imputar o assassinato a um rival do tráfico, o chefe do Morro do Cabral, local para onde a vítima estaria indo.

Para o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, o trabalho da DHPP Vitória foi rápido para solucionar um crime tão bárbaro. “A identificação desses indivíduos é extremamente importante para que a Polícia possa intervir na diminuição da criminalidade. Essas prisões geram um impacto nos suspeitos que tem a certeza da impunidade e que não serão presos”, disse.

Arruda ainda lembra que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa possui 60% de resolutividade dos crimes de homicídio e, com autorias determinadas, muito acima da média nacional, que gira em torno de 10% a 20%.

O crime

De acordo com o delegado titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, Marcelo Cavalcanti, a vítima deixou os sobrinhos em um shopping de Vila Velha e chegou a Vitória com o objetivo de ir ao Morro do Cabral, mas errou o caminho e foi parar no Morro do Alagoano. “Como ele procurou a liderança do tráfico rival, o chefe do Morro do Alagoano se sentiu desprestigiado, e isso fez com que ocorresse a determinação da sua morte. Ele deu a arma do crime ao executor e ordenou a execução da vítima”, disse.

Ainda de acordo com o delegado, além da execução, foi determinado que a vítima fosse deixada no Morro do Cabral para imputar a autoria para o bairro rival. “O gesseiro foi executado com dois disparos de arma de fogo encostados, dentro do veículo, quando os autores estavam a caminho do Morro do Cabral para atender a ordem de jogá-lo no bairro rival. Ele não teve chance de defesa. O motorista se assustou com os disparos fazendo com que eles colidissem com outro veículo no bairro Caratoíra e, mais à frente, no bairro Santa Tereza abandonaram o automóvel”, relatou Cavalcanti.

As investigações apontaram que cinco suspeitos participaram do crime, cujo mandante seria o chefe do tráfico do Morro do Alagoano, de 23 anos, identificado como autor intelectual do homicídio, ao ordenar e ceder a arma para que o suspeito de 19 anos, que estava sentado no banco atrás do motorista, efetuasse os dois disparos na vítima. Além disso, participaram do crime o motorista, de 27 anos, o carona, de 18, e um adolescente que estava ao lado da vítima.

“Dois suspeitos maiores estão foragidos e, com a divulgação dessas imagens, nós pedimos que a comunidade possa nos auxiliar, através do Disque-Denúncia – 181. Essa participação é muito importante porque as comunidades são os nossos olhos estendidos, vendo e sabendo a localização desses suspeitos, faça a denúncia. O 181 é uma ferramenta muito segura”, disse o delegado-geral, José Darcy Arruda.

Os quatro suspeitos foram indiciados por homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores. O adolescente de 17 anos responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado e por associação criminosa.

O detido de 23 anos foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV) e o de 18 anos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, onde permanecem à disposição da Justiça.

