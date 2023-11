Poder Judiciário Estadual participa da XV Corrida Zumbi dos Palmares no próximo domingo, 19

O Tribunal do Espírito Santo está apoiando o município de Vitória na realização da XV Corrida Zumbi dos Palmares, que acontece no próximo domingo, 19, em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20/11.

Na última quinta-feira (16), o presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável (CGPLS) do TJES, desembargador Raphael Americano Câmara, recebeu, das mãos do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, os kits para os integrantes do Poder Judiciário que se inscreveram para participar da competição.

A entrega foi realizada no Tribunal de Justiça e também contou com a participação dos desembargadores Samuel Meira Brasil Júnior e Willian Silva, do secretário municipal de cidadania, direitos humanos e trabalho da PMV, Diego Libardi, do juiz assessor especial da presidência, Daniel Peçanha Moreira.

Nesta sexta-feira, 17, os kits foram entregues aos integrantes do PJES, pelo desembargador Raphael Câmara. Em troca, servidores e magistrados doaram absorventes para a campanha promovida pela Prefeitura de Vitória.

O evento tem por finalidade difundir a luta da população negra por seus direitos e dar visibilidade às ações de enfrentamento ao racismo, além de estimular a vida saudável pela prática de atividades esportivas.

Para a Comissão Gestora do Plano Logística Sustentável, é também uma oportunidade de incentivar magistrados, servidores, estagiários e a população em geral a cuidarem da própria saúde.

Com percurso de aproximadamente 7.5 km, a XV Corrida Zumbi dos Palmares terá início à 7h, com largada no Centro Integrado de Cidadania Zumbi dos Palmares, na avenida Maruípe, bairro Itararé, em Vitória, passando pelas avenidas Leitão da Silva, Marechal Mascarenhas de Moraes e Jerônimo Monteiro, entre outras, e chegando no Museu Capixaba do Negro – MUCANE, onde acontecerá a premiação.

Macrodesafios:

Sociedade

Garantia dos Direitos Fundamentais

Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a Sociedade

Promoção da sustentabilidade

Vitória, 17 de novembro de 2023

