Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo funciona em regime de plantão no feriado de Corpus Christi

O Poder Judiciário do Espírito Santo vai funcionar em regime de plantão ordinário nesta quinta e sexta-feira, 08 e 09/06, em razão do feriado de Corpus Christi. Em 1º grau de jurisdição, o plantão começa às 18 horas desta quarta-feira (07/06) e termina ao meio-dia de segunda-feira (12/06).

Já em segundo grau, o plantão ordinário começa às 19 horas desta quarta-feira (07/06), terminando também ao meio-dia da próxima segunda-feira (12/06), quando retoma o expediente normal.

Para acionamento do plantão ordinário na primeira instância, no período de sobreaviso, devem ser usados os celulares já divulgados anteriormente na página do TJES (no menu Plantões) ou neste link: http://www.tjes.jus.br/institucional/plantao-judiciario-regioes/, oportunidade em que as orientações serão prestadas.

Em segunda instância, o peticionamento durante o plantão será realizado por meio da Quarta Câmara Cível (responsável pelo Plantão neste período), cujo e-mail será informado pelo Corpo da Guarda pelo telefone (27) 3334-2025.

O calendário de feriados do Poder Judiciário foi disponibilizado no Diário da Justiça e pode ser acessado no link a seguir: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/?option=com_ediario&view=content&id=1429110.

Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais

Vitória, 07 de junho de 2023

