Poder Judiciário do Espírito Santo funciona em regime de plantão nesta quarta-feira, 12

O plantão na Justiça Estadual terá início na noite desta terça-feira (11/10), terminando ao meio-dia da próxima quinta-feira (13/10).

O Poder Judiciário do Espírito Santo vai funcionar em regime de plantão no feriado de Nossa Senhora Aparecida. Em 1º grau de jurisdição, o plantão terá início às 18 horas desta terça-feira (11/10), terminando ao meio-dia de quinta-feira (13/10). Já em segundo grau, o plantão ordinário começa às 19 horas desta terça-feira (11/10), terminando também ao meio-dia da próxima quinta-feira (13/10), quando retoma o expediente normal.

Para acionamento do plantão ordinário no primeiro grau, no período de sobreaviso, devem ser usados os contatos divulgados na página do TJES (no menu Plantões) ou neste link: http://www.tjes.jus.br/institucional/plantao-judiciario-regioes/, oportunidade em que as orientações serão prestadas.

O peticionamento durante o plantão ordinário de segundo grau, por sua vez, será realizado por meio da 1ª Câmara Cível, responsável pelo Plantão neste período, cujo e-mail será informado pelo Corpo da Guarda pelo telefone (27) 3334-2025.

Vitória, 11 de outubro de 2022

