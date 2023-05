Podcast ‘Papo de Mestres’ é um importante acervo de pesquisa sobre as bandas de congo do Espírito Santo

Entre janeiro e março deste ano, o podcast “Papo de Mestres” ampliou o alcance das vozes dos detentores dos saberes e fazeres ancestrais do povo capixaba, a partir de uma série com dez episódios registrando a história das bandas de congo por meio de seus mestres e mestras.

Lançados semanalmente, os episódios vão permanecer acessíveis ao público no YouTube e Spotify, de forma gratuita, constituindo um importante acervo de pesquisa sobre as bandas de congo do Espírito Santo e abrindo a possibilidade de discussões qualitativas sobre essa cultura em espaços acadêmicos, por exemplo.

Com produção geral e apresentação do músico Fábio Carvalho, o programa evidencia a importância dos mestres e das mestras, responsáveis por transmitir às novas gerações as tradições e os saberes da cultura afro-brasileira.

Em geral, as pessoas mais antigas da banda tornam-se mestres. Isso, contudo, não impossibilita o eventual surgimento de um mestre ou uma mestra entre os mais jovens. Além da transmissão dos saberes, eles também exercem a função de reger a roda de congo e ensinar o ritmo e as canções aos integrantes mais novos.

Durante os três meses de realização do programa, foram entrevistados:

Mestre Valdemiro Sales, da Banda de Congo Panela de Barro (Vitória);

Mestre Ricardo Sales, da Banda de Congo Amores da Lua (Vitória);

Mestre Domingos, da Banda de Congo Guarapari, (Guarapari);

Mestra Lúcia Maria Duarte, da Banda de Congo de Santana (Serra);

Mestre Ramiro Machado, do Congo Folclórico de São Benedito (Serra);

Mestre Daniel, da Banda de Congo Mestre Honório (Vila Velha);

Mestre Tagibe, do Congo de Máscaras de Roda D’Água (Cariacica);

Mestre Guimaldi Firmino, da Banda de Congo de Regência Augusta (Linhares);

Mestre Alício e Mestre Ademir, da Banda de Congo Mãe Petrolina (Viana);

Mestra Valdirene Nascimento Lima, da Banda de Congo São Benedito de Santiago (Serra).

Ritmo tradicional do Espírito Santo, o congo é símbolo da identidade cultural e musical do estado e influenciou diretamente toda uma geração de artistas e músicos, com a formação de diversas bandas que tiveram no ritmo e na cadência do congo a sua inspiração.

Realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), o “Papo de Mestres” é uma iniciativa do Instituto Manguerê e visa à difusão do conhecimento da própria cultura, entre os capixabas, apresentando uma cena musical que se reconhece em seus símbolos é mais rica e genuína. Além disso, promove a preservação da memória das bandas de congo do estado.

Equipe do projeto:

Produção geral e apresentação: Fábio Carvalho de Souza

Coordenação executiva: Alcione Oliveira Dias

Produção sonora: Wyucler da Silva Rodrigues

Fotógrafo: Douglas Bonella

Design gráfico: Higor Ferraço

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Tiago Zanoli / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli / Juliana Nobre

(27) 3636-7111 / (27) 99753-7583 / (27) 99902-1627

[email protected] / [email protected]

Fonte: GOVERNO ES