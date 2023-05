Podcast Just Talk homenageia assistentes sociais no dia 15 de maio

Está no ar mais um Just Talk, o podcast do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E no dia 15 de maio é comemorado o Dia do Assistente Social, um profissional muito importante na garantia dos direitos da população e seu acesso às políticas sociais, como a saúde, a educação, a previdência social, a habitação, a assistência social e a cultura. Por isso a convidada foi Maria Helena Sardenberg, assistente social que atuou por 37 anos no Poder Judiciário e agora se aposenta.

“A formação do Assistente Social é de cunho humanista, portanto, comprometida com valores que dignificam e respeitam as pessoas em suas diferenças e potencialidades, sem discriminação de qualquer natureza. Tem o compromisso com a liberdade, a justiça e a democracia. Assim, deve desenvolver como postura profissional a capacidade crítica e reflexiva para compreender a problemática e as pessoas com as quais lida. Ele é responsável por assegurar o bem-estar de indivíduos e grupos, seja no âmbito físico, psicológico ou social”, explicou.

Além da missão de um assistente social, ao longo do episódio Maria Helena conta sobre sobre os instrumentos de trabalho diretos, como a entrevista, a visita domiciliar e dinâmicas de grupo e indiretos como os estudos sociais, as perícias, os relatórios. E ainda, sobre experiências mais marcantes em sua trajetória, desafios, possibilidades e aprendizados da profissão.

“Gosto muito de me lembrar de todos os atendidos, que trago no meu coração, pois fazem parte da minha história, pois com eles aprendi a verdadeira escuta, a humildade, a liberdade, o cuidado, o sofrimento, a resignação, a coragem e também a brindar as conquistas”, ressaltou.

E para finalizar, deixou uma mensagem para os colegas neste dia 15: “Que tenhamos sempre como desafio, desenvolver nossa capacidade de decifrar a realidade onde nos encontramos, e, construirmos propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir das demandas emergentes no nosso cotidiano, lembrando sempre que o Serviço Social, desde o seu surgimento, sempre foi uma profissão de muita importância para a sociedade em seus diversos campos de atuação”.

Ouça na íntegra: https://podcasters.spotify.com/pod/show/tjesoficial/episodes/85–15-de-Maio–Dia-do-Assistente-Social-e244620.

15 de maio de 2023

