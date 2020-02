‘Poção do Amor’: mulher usa perfume de fluido vaginal para atrair homens

O Dia dos Namorados está chegando (dia 12 de fevereiro) e a sexóloga Shan Boodram deu uma dica para quem quer fisgar um pretendente. Ela fez um perfume com seu “suco vaginal” natural e aumentou a lista de admiradores.

arrow-options Reprodução/ DailyStar Shan Broodam é sexóloga e foi responsável pela criação do perfume

Broodam revelou o seu segredinho no livro “O jogo do desejo – 5 segredos surpreendentes para namorar com domínio”. Segundo a sexóloga, as excreções vaginais no perfume têm o poder de poção do amor porque contém feromônios que atraem outras pessoas e fazem as mulheres terem um impulso extra de confiança.

“Independentemente de os feromônios vaginais realmente tornarem uma pessoa irresistível ou não, o fato de você achar que sim, fará com que você aja de maneira mais ousada e confiante”, explica Broodam ao Daily Star.

Experiência social

Para testar a sua teoria, Shan utilizou seu método com quatro mulheres. Ela passou fluido vaginal nos pescoços, bochechas e pulsos e as mandou para a rua. Algumas das “cobaias” disseram que estranhos estavam se “inclinando para mais perto” em relação a elas. Porém, nem todas as pessoas caíram no encanto.

“Eu usei essa técnica inúmeras vezes nos últimos dez anos e tive resultados mistoso: as vezes as pessoas estão se reunindo comigo, as vezes não percebo diferença. Poranto, embora eu não tenha certeza de quão eficaz é esse experimento, toda vez que eu uso [o fluido vaginal] faz sentir-me uma deusa encantada com um delicioso segredo”, conta.

Alguém aí está preparada para usar um perfume de fluido vaginal? Será que vale a tentativa?