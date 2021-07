Pocah rebate Tirullipa: “Já perdoei agressor e recebi mais porrada”

Reprodução Instagram Pocah e Tirullipa

Pocah usou os stories do Instagram para rebater a fala de Tirullipa sobre perdoar o DJ Ivis, após ele agredir a ex-mulher, Pamella Holanda . Ao se deparar com o vídeo do humorista, a cantora fez o seguinte desabafo: “Quem perdoa é Deus. Eu já perdoei agressor e o que eu recebi em troca? Mais porrada!”, disse a funkeira.

O humorista Tirullipa foi detonado na internet, nesta sexta-feira (16), após vir a público defender o DJ Ivis, que foi preso esta semana por agredir a mulher, Pamella Hollanda. Tirullipa disse que o artista merece uma segunda chance e citou até o nome de Deus em seu discurso.

“Não é justo o que ele fez, mas Deus vai tocar ele. Eu tenho certeza que ele vai voltar transformado um dia. E a gente vai dar oportunidade, sim, porque o mundo é de oportunidades, tem que perdoar. Jesus morreu na cruz por nós, perdoou todos nossos pecados. Tem que perdoar. Seja como for, faça como Jesus fez… porque você pode ter a carreira que tiver, a o dinheiro que tiver, mas sem Deus você não é nada”, disse o influenciador.

A fala de Tirullipa deixou os internautas indignados pois, momentos antes da prisão de Ivis, o humorista havia compartilhado uma publicação em seu Instagram se mostrando contra a violência doméstica. “Dói muito, sou pai de duas meninas e não quero que isso acontecesse a elas”, escreveu ele.