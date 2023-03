Pocah puxa calcinha do biquíni fininho no limite e exibe bumbum GG: ‘Delícia’

Pocah, cantora, ex-participante do Big Brother Brasil e influenciadora digital, deixou os seguidores subindo pelas paredes na tarde desta sexta-feira (03). A celebridade surgiu com um biquíni minúsculo chamativo.

“Prova que me ama.mp3”, escreveu na legenda da publicação. Já nas fotos, Pocah surgiu com um biquíni coladíssimo em seu corpo, enquanto aproveita para dar uma cavadinha ainda mais ‘profunda’. Atualmente, a musa conta com nada mais, nada menos que 15,2 milhões de seguidores no Instagram.

“Gente, que corpo maravilhoso! Acho que preciso correr”, brincou uma fã no campo de comentários. “Como ela não ganhou o BBB? O brasileiro não pode votar mesmo”, afirmou mais um.

Pocah fala sobre sua sexualidade e impressiona os fãs

Durante entrevista cedida à revista Quem, Pocah contou mais detalhes sobre a sua sexualidade e deixou os fãs simplesmente enlouquecidos. A musa disse que já chegou a ter muitas dúvidas.

“Eu achava que nem gostava de homem. Não sentia atração alguma. Até que rolou de eu ficar com o primeiro cara que fiquei na vida e pensei, ‘gosto dos dois’”, disse Pocah.

“Eu não fico mais com mulheres. A gente [ela e o noivo, Ronan] não tem um relacionamento dessa forma”, disse. “Mas eu acredito que eu ainda sou bissexual, a partir do momento em que sinto atração por ambos”, finalizou.

(*Metropolitana FM)