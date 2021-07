Pocah chora ao descobrir que novo clipe foi censurado: “Mais caro da carreira”

Reprodução Pocah se revolta após clipe ser censurado





A cantora e ex-bbb Pocah chorou ao usar as redes sociais para lamentar que o seu novo clipe, batizado de “Muito Prazer” , foi censurado no YouTube nesta sexta-feira (30).

Em sua nova música de trabalho, Pocah quer passar a mensagem da liberdade do prazer feminino. A cantora explicou aos fãs que após a censura o vídeo perde alcance na divulgação. “Eu estou muito arrasada, muito triste. Meu clipe acabou de ser censurado. Para quem não sabe, quando o clipe é censurado, ele alcança um número bem menor de pessoas, ele não é entregue a tantas pessoas. E, assim, a música perde a mensagem principal que é a liberdade da mulher. É até uma ironia, não?”, lamentou Pocah

Pocah se revoltou ao lembrar que o clipe de “Muito Prazer” foi o mais caro da sua carreira. “É o clipe mais caro da minha carreira. É um trabalho lindo do qual eu estou muito orgulhosa. Eu falo sobre o prazer feminino na música, e por que eu não posso falar disso? Em 2021, uma mulher falar sobre seus prazeres assusta e não é com todo mundo que acontece isso, é bem seletivo”, revelou Pocah.

No fim do desabafo, a cantora mencionou canais no YouTube que propagam fake news e questionou o motivo da censura não acontecer para eles. “No YouTube tem um monte de canais preconceituosos, racistas, propagando fake news e não são censurados”, finalizou.